Place du commerce. Trois nouvelles enseignes à Caen et son agglo

Changement de propriétaire pour l'une, toutes nouvelles installations pour les deux autres. La rédaction de Tendance Ouest vous en dit plus sur ces nouveautés.

Boulangerie, sellerie

et cabinet immobilier

Située proche de la gare, au 160 rue d'Auge à Caen, la boulangerie La Mie d'Auge a changé de propriétaire. On y trouve une grande variété de pains saveurs authentiques (seigle, complet...) et un large choix de pâtisseries orientales. Les clients sont ravis par la qualité proposée. Une nouvelle enseigne a aussi ouvert ses portes à Hérouville-Saint-Clair. Hydols, le spécialiste de la sellerie et la bagagerie, s'est installé en novembre dernier. Tout est fait main et de manière artisanale dans cette belle boutique au style industriel, située dans la zone du Citis. Pour le cabinet Bisson sous l'enseigne Orpi, c'est un déménagement à Caen. "Auparavant, nous étions à Ouistreham, mais nous souhaitions desservir une plus large clientèle", explique Stéphane Bisson le gérant du cabinet, qui dispose d'une plus grande surface.