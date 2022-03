Rouen. Le "Coeur" de Clara Luciani bat pour le Zénith

Vous l'avez peut-être découverte sur votre radio locale Tendance Ouest. D'abord avec son immense succès, La Grenade. Et puis dernièrement, avec les titres de son nouvel album Cœur, comme Respire encore ou Le Reste. Clara Luciani, récente lauréate de deux nouvelles Victoires de la musique, peut reprendre sa tournée des Zéniths, l'étau des contraintes sanitaires étant enfin desserré. Elle est en concert dans celui de Rouen, mercredi 16 mars. En janvier, elle était accueillie par Tendance Ouest dans le cadre d'un événement Tendance VIP. Elle s'était, pour l'occasion, confiée au micro de Charles Douchy.

L'album s'appelle Cœur, et ce n'est pas du flan, c'est vraiment un mot que tu utilises beaucoup…

L'album s'appelle Cœur parce que ce mot est dans chacune des chansons, mais ce n'est pas un exercice que je me suis imposé. C'était naturel. C'est un mot que j'adore parce que je trouve qu'il ressemble à sa signification. Quand on l'écrit, on voit ces deux lettres qui s'embrassent et je trouve qu'il ressemble aussi beaucoup au mot sœur, qui est l'un des plus importants pour moi à cause de ma relation fusionnelle avec elle. Et puis un jour, au téléphone, mon papa m'a dit : "Tu es un cœur sur pattes" et j'aime bien cette idée-là.

"C'est un album qui me ressemble, une sorte de photo d'identité très précise avec mes doutes sur moi et mon époque"

Quels sont les thèmes abordés dans l'album ?

L'album est assez introspectif. Je pense que toutes les chansons me ressemblent et me racontent.

C'est beaucoup de chansons d'amour, l'amour sur toutes ses formes. Par exemple, la chanson Tout le monde est sur l'amitié. C'est une chanson qui parle d'être une femme, de mes sensations et de mes expériences de femme. L'album s'ouvre avec la chanson Cœur sur les féminicides. Ça a été un très gros travail d'écriture. Bref, c'est un album qui me ressemble, une sorte de photo d'identité très précise avec mes doutes sur moi et mon époque… J'avais aussi envie d'un album qui fait du bien et qui donne envie de se lever.

Tu es entourée de grands producteurs de musiques électro : Alex Gopher, Yuksek, Breakbot… C'était pour rendre le disque dansant ?

Je crois que l'album était déjà dansant, mais je me suis rapprochée de musiciens électro pour que ce ne soit pas un disque qui essaye d'être un disque des années 70. J'adore les années 60 et 70, ça se voit, mais je suis une femme de 2022. Je ne veux pas faire quelque chose de passéiste. C'était merveilleux, mais c'est déjà fait.

L'idée était d'utiliser cet héritage-là, mais de l'amener dans un territoire plus contemporain.

Pratique. Clara Luciani au Zénith de Rouen, mercredi 16 mars 2022 à 20 heures. À partir de 36 €. zenith-de-rouen.com