[Vidéo] Pont de Normandie. Handicapés, ils revendiquent leurs droits avant la présidentielle

Ils sont venus des quatre coins de la région pour rappeler aux candidats à l'Élysée que leurs voix compteront pour l'élection présidentielle. L'Association des paralysés de France (APF France Handicap) a organisé une action sur le pont de Normandie, mercredi 9 mars. "Nous faisons une opération escargot parce que la loi va trop lentement, elle n'avance pas, détaille Marie-Angèle Hamelet, membre de la délégation de l'Eure. Le logement, la santé, les écoles… L'inaccessibilité est partout pour nous."

La déconjugalisation,

toujours un combat

Partis de Honfleur, une douzaine de mini-bus ont ralenti la circulation quelques minutes avant de rejoindre la place de l'hôtel de ville du Havre. Parmi les manifestants, Marie-Annick Rioult, qui siège au conseil APF de département en Seine-Maritime : "L'Allocation adulte handicapée (AAH) est fixée à 903 €. Une fois le loyer et les charges payés, il ne reste pas grand-chose pour une vie 'normale', surtout qu'il y a aussi des dépenses inhérentes au handicap." Elle rappelle aussi que l'association n'a pas encore obtenu gain de cause sur la déconjugalisation de l'AAH, soit le fait de calculer cette allocation sans tenir compte des revenus du conjoint.

"Le mille-feuille administratif

se porte bien"

Dans le cortège, beaucoup déplorent la lourdeur administrative. "Avec un handicap de naissance, je trouve dommage que l'on soit obligés, tous les dix ans, de renouveler un dossier, sachant que la pathologie est non-évolutive", déplore Laurent Marguerite, un adhérent de Saint-Lô. "Le mille-feuille se porte bien, constate aussi Mireille Gilles, aidante de sa fille handicapée à Caen. Auparavant, un dossier de la Maison départementale des personnes handicapées était traité en six mois. Maintenant, c'est deux ans." Pour Philippe Stephanazzi, président de l'association Handicap et Vivre Accueil, venu en soutien, la campagne présidentielle est "le bon moment pour rappeler certaines valeurs". Il espère que le prochain Président prendra davantage en compte les personnes handicapées, "pour que nous soyons des citoyens à part entière et plus des citoyens à part".

Des actions similaires ont été menées dans toute la France.