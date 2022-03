Présidentielle 2022. 152 parrainages accordés dans la Manche : tout ce qu'il faut savoir

152 parrainages ont été attribués par les élus de la Manche à l'intention des candidats à l'élection présidentielle. 20 personnalités ont reçu des signatures et sept d'entre elles n'en ont même reçu qu'une. On retrouve par exemple celle attribuée par le maire délégué de la Hague, Simon Cervantès à l'humoriste Guillaume Meurice ou bien celle donnée à l'ancien maire de Cherbourg Bernard Cazeneuve par le maire de Saint-Martin-d'Aubigny, Bruno Hamel.

Parmi les 12 candidats officialisés par le Conseil constitutionnel, c'est Valérie Pécresse qui obtient le plus de signatures. 26 en tout, soit une de plus que le président Emmanuel Macron. Viennent ensuite et c'est un peu une surprise, Nicolas Dupont Aignan avec 17 parrainages devant Anne Hidalgo, 15. Notez pour l'anecdote que tous les parrainages à l'intention de la candidate PS viennent du nord du département.

Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon eux sont à égalité avec Nathalie Arthaud. Ils totalisent 10 signatures chacun devant Eric Zemmour et Yannick Jadot, neuf parrainages chacun. Les "derniers de la classe" s'appellent Jean Lassalle - deux parrainages - et Fabien Roussel, qui en totalise un seul. Philippe Poutou, qualifié de dernière minute, a obtenu finalement trois parrainages.