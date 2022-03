Saint-Etienne-du-Rouvray. Mr Tambourine man : la leçon d'humanité

Nikolaus Holz et l'acteur Denis Lavant, réunis pour la nouvelle pièce de la Compagnie l'envers du décor, forment un magnifique duo sur les planches. Karelle Prugnaud, metteure en scène se confie à Tendance ouest.

Comment est née cette nouvelle pièce ?

C'est le résultat du travail collectif qu'Eugène Durif et moi-même avons mené. La pièce, conçue sur-mesure pour ces deux artistes, a vu le jour l'été dernier, et a été présentée dans le IN du festival d'Avignon, dans une forme itinérante. Toute l'intrigue se déroule dans un même lieu : un bar, où deux individus que tout oppose se rencontrent, trouvent moyen de communiquer et se dévoilent l'un à l'autre. J'ai eu l'idée de choisir comme unité de lieu le bar, car c'est dans ces lieux si particulier que toutes les populations se mélangent le plus. Mais c'est aussi le lieu, où la parole se libère. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la fermeture des bars l'année passée avait provoqué un tel tollé.

Qui sont les personnages de ce conte moderne ?

C'est une pièce basée sur un duo, à la fois poétique, tragique et grotesque. Il y a d'une part le barman misanthrope et d'autre part un vagabond, l'étranger dont personne ne veut, qui vient investir son bar en recherche d'un contact humain. Tout semble opposer ces personnages. Aucun des deux n'est à l'aise dans le rôle que la société lui a assigné. Nikolaus est en fait un artiste de cirque qui a fait du ratage, de la chute et du détournement d'objet sa spécialité. Son art est mis au service de la pièce. Le décor est en déséquilibre constant, tout chute de manière permanente, ce qui reflète l'état d'esprit des deux personnages. Mais malgré l'animosité de départ, ils vont se découvrir frères de destin et reprendront leur vie en main. C'est une quête de soi, une invitation à trouver sa place sans se soucier du jugement d'autrui.

Quelle forme avez-vous donnée à cette pièce ?

L'ambition de notre compagnie, qui s'illustre particulièrement avec cette pièce, est de casser les barrières des genres : la pièce conjugue cirque, théâtre et musique. Mais il s'agit aussi d'amener des formes singulières et nouvelles tout en privilégiant l'accessibilité. Ce spectacle a été conçu pour s'adapter à tous les lieux, même les plus improbables. Le but est vraiment d'aller à la rencontre des spectateurs et de l'impliquer aussi dans le processus. Par exemple, même si la représentation du 11 mars se fera dans une salle traditionnelle, il y a une vraie porosité entre la scène et la salle. Le bar glisse littéralement vers le public ce qui favorise l'immersion du spectateur. C'est aussi un spectacle complet, très visuel et sonore où chaque élément du décor est détourné et devient vecteur de musicalité. La musique s'impose finalement comme un langage commun pour les deux personnages.

Pratique. Vendredi 11 mars à 20h30 au Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray. 10 à 19€. Lerivegauche76.fr