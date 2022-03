Guerre en Ukraine. La Ville de Saint-Lô organise un rassemblement pour la paix

La maire de Saint-Lô Emmanuelle Lejeune appelle, en soutien au peuple ukrainien, à un rassemblement pour la paix ce vendredi 4 mars, à 19 heures, place du Général de Gaulle.

"Face au drame que subissent les Ukrainiens, la Ville de Saint-Lô, ses habitants, ses élus dénoncent sans réserve cette atteinte la plus élémentaire à la vie, à la liberté et au droit imprescriptible dont dispose chaque peuple à choisir son destin", écrit la maire de la ville. "Saint-Lô, 'Capitale des ruines', connaît le vacarme des bombes, la barbarie du sang, le prix des cendres, la douleur du deuil. Du plus profond de notre histoire, par-delà le temps et les frontières, nous comprenons la soif de liberté du peuple ukrainien, nous partageons son esprit de résistance, nous admirons son courage."

Une collecte au profit du peuple Ukrainien

La municipalité organise une collecte de produits de première nécessité, matériel électrique, médical ou de secours, hors denrées alimentaires même non périssables, en faveur du peuple ukrainien. Les dons sont à déposer à l'hôtel de ville aux horaires habituels d'ouverture.