Place du commerce. Nouveaux commerces à Caen et son agglo

Il s'agit du premier skatepark couvert dans le Calvados, à Bretteville-sur-Odon.Cette structure de sports urbains de 250 m2 a ouvert en octobre dernier.

Situé 7 avenue de la Voie-au-Coq, Déskals est au départ une entreprise normande dédiée au développement des sports urbains. L'ouverture d'un skatepark indoor permet de pratiquer, quelle que soit la météo ! Des stages sont organisés pendant les vacances scolaires.

Un rêve devenu réalité pour le gérant du skatepark

"J'avais le projet d'ouvrir mon skatepark depuis que j'ai 8 ans, imaginez, j'en ai 34 aujourd'hui !", souligne Guillaume Bulleryal. "Bien évidemment, personne ne me croyait et pourtant, aujourd'hui, mon rêve est devenu réalité", ajoute Guillaume. Ouverte depuis le 8 octobre, cette structure a été créée de A par Z par Guillaume qui a lui même dessiné les plans des modules. Même le nom de l'enseigne a été choisi par Guillaume. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Déskals signifie "Déplacements Skatepark Arts Loisirs et Sports".