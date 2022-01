Foot américain. Les Léopards de Rouen ont enfin repris la compétition

Les Léopards de Rouen ont enfin pu reprendre la compétition, dimanche 16 janvier, avec une victoire (20-19) face aux Corsaires d'Évry pour le premier match de la saison. Le club évolue désormais en Division 2, mais espère bien regagner l'élite. Entretien avec Édouard Boivin, le manager des Léopards.

Comment se porte le club en ce début d'année ?

"Nous avons sans doute de la chance, alors que la période est compliquée pour le monde associatif, nous avons vu augmenter notre nombre de licenciés. Nous sommes un peu un cas à part ! Notre club fait face à une dynamique forte depuis quelques années. On grossit d'années en années et on se structure de plus en plus."

Comment voyez-vous la saison

en Division 2 ?

"Nous sommes descendus en Division 2 juste avant le début de la crise de la Covid. Nous avons finalement encore très peu d'informations sur les équipes adverses, avec des situations parfois compliquées pour les clubs comme les Corsaires d'Évry, qui ont demandé d'eux-mêmes à descendre en Division 2."

Qu'apporte la reprise de la compétition pour les Léopards ?

"Depuis le début de l'année, avec l'optique de la reprise des compétitions, nous avons vu les entraînements attirer bien plus qu'avant. Nous ne sommes pas un sport de loisirs, c'est pour la compétition que beaucoup viennent jouer. Mais la reprise est compliquée pour les joueurs car le sport est une routine. Celle-ci a été cassée pendant deux ans, alors il faut s'y remettre et se réinvestir dans la pratique. Ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu de compétitions, seuls quatre matchs ont été disputés en mars 2020, et l'an dernier, il n'y a eu aucune rencontre."

Face à cette situation, dans quelle

situation est l'effectif ?

"Sur le papier, nous avons un bel effectif malgré les circonstances. Notre groupe est homogène et a de l'ambition pour cette reprise. Ma seule crainte, dans la situation actuelle, c'est de créer un cluster ou de voir la Covid se diffuser en interne alors que nous reprenons les déplacements et que les joueurs vont se retrouver en vestiaire. Je veux être confiant et je veux croire que la compétition va pouvoir se dérouler en évitant tout problème."

Pourquoi les rencontres à domicile se déroulent-elles sur un nouveau terrain ?

"Nous évoluons toujours à l'espace de la Petite Bouverie, mais sur le premier terrain, celui synthétique. Les conditions de jeu seront bien meilleures pour nos joueurs, mais l'accueil des spectateurs doit encore s'améliorer. Il n'y a pas de tribune au bord de ce terrain, à l'inverse de l'ancien, alors que nous accueillons entre 300 et 400 spectateurs. Nous sommes en discussion avec la mairie."

Que peut-on souhaiter

pour cette nouvelle saison ?

"Nous allons nous battre pour remonter dans l'élite !"

Pratique. Le premier match à domicile, à l'espace de la Petite Bouverie, est programmé le samedi 5 février contre les Dragons de Paris.