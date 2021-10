Elisabeth Amsallem, la générosité en musique

Les premières notes sont nées sous ses doigts alors qu’elle n’avait pas 6 ans. “J’ai commencé à prendre des cours à 5 ans et demi. Mes parents aimaient beaucoup la musique et chantaient tout le temps” se souvient Elisabeth Amsallem dans un sourire. Depuis, la musique ne l’a pas quittée. Elle a composé pour de nombreux artistes comme Allain Leprest. Elle aurait pu donner des concerts aux quatre coins du monde. Mais c’est dans sa région que la pianiste a voulu s’investir. Auprès d’enfants, d’adultes et d’adolescents, d’artistes qui se lancent mais aussi de personnes touchées durement par la vie, qu’il s’agisse de handicap ou de problèmes sociaux.

Le goût des autres

Au Théâtre du P’tit Ouest créé en 1998, se croisent des élèves de tous horizons. Il y a les membres du centre de comédie musicale, qu’elle a fondé avec Albert Amsallem en 1989. C’est là qu’Amaury Vassili a fait ses débuts. Viennent également, toutes les semaines, des personnes de l’ESAT du Pré de la Bataille pour chanter sur des airs qu’elle a composés.

Depuis vingt ans, elle se rend aussi à l’IME d’Ecouis. “Mon but ? Partager ma passion pour la musique et les arts de la scène. Prouver que tout le monde est capable de chanter et de faire un spectacle.” Le chant et la musique remplissent chaque parcelle de sa vie. “Je n’écris pas des musiques plus faciles pour mes élèves de l’ESAT ou de l’IME.” Son écriture est la même pour tous. Son exigence aussi. “C’est comme cela que l’on avance.”

Récemment, les jeunes du centre de comédie musicale sont allés chanter pour les bénéficiaires des Restos du Cœur. “J’aime me dire que je suis là pour faire se rencontrer, à travers la musique, des personnes qui ne se seraient peut-être jamais croisées sans cela.”

Anne Letouzé