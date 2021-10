Le 21, déluge de courts métrages à l'Omnia

L'Omnia prend sa part dans cette opération nationale, grande fête du court métrage le premier jour de l'hiver. L'occasion de se mettre au chaud et de découvrir, mercredi 21 décembre à 18h :



1. Une pute et un poussin (2008) - de Clément Michel - 15 mn - Prix Découverte au Festival du Film Français d'Helvétie 2010



2. C'est gratuit pour les filles (2009) - de Claire Burger et Marie Amachoukeli - 25 mn - César du Meilleur Court Métrage Français 2010



3. Chienne d'histoire (2010) - de Serge Avédikian - 15 mn - Palme d'Or du Court Métrage au Festival de Cannes 2010



4. Cross (2011) - de Maryna Vroda - 15 mn - Palme d'Or du Court Métrage au Festival de Cannes 2011





Durée totale 1h10. Entrée : 5 € / ou 3,90 € pour les -26 ans.