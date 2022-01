Condé-sur-Vire. Un réveillon trop arrosé empêche un club de football de jouer

À Condé-sur-Vire, on n'a pas Leo Messi sur le terrain, mais on a de l'humour sur Twitter. Le club de Condé Sports est souvent mis en avant pour ses tweets humoristiques et l'année 2022 démarre très fort pour les "P'tits Verts".

Comme souvent dans les petites divisions, les joueurs n'ont pas l'hygiène de vie des grands champions. Le community manager du club condéen le sait bien et n'hésite pas à moquer ses coéquipiers. En effet, selon lui, 27 joueurs auraient été testés positifs… à l'éthylotest !

Impossible, donc, de jouer un éventuel match.

Bien entendu, ce tweet est à prendre au second degré, le foot amateur ne jouant pas durant la période de fête.

Et parce que l'humour semble être l'apanage des équipes évoluant en vert, le community manager de l'AS Saint-Etienne s'est lui aussi fait remarqué ce week-end en Coupe de France. En manque de visuels pour animer le compte Twitter de son club, il n'a pas hésité à railler son collègue graphiste.

C'est aussi ça, la magie de la coupe !