[Enquête] Rouen. Le Rungis rouennais se prépare pour les fêtes

C'est une période très courte et très intense, pendant laquelle il ne faut pas se louper. Au Marché d'intérêt national (MIN) de Rouen, qui nourrit potentiellement deux millions de personnes en Seine-Maritime, dans l'Eure et légèrement au-delà, les grossistes anticipent Noël et le Nouvel An pour que chacun puisse bénéficier des produits de fête. Entre deux préparations dans son laboratoire, déjà très occupé à deux semaines des fêtes, Stéphane Allais, gérant de gibier de France sur le MIN, estime que décembre représente le "double de chiffre d'affaires d'un mois normal". La demande explose sur des produits bien spécifiques, comme l'incontournable foie gras, le chapon, les dindes, les pintades et les gibiers. Impossible cependant de trop anticiper pour le grossiste, les dates de consommation étant d'environ dix jours. "Vous ne pouvez pas stocker de la marchandise, sauf le foie gras." Il en vend 30 à 40 kg par jour pendant les fêtes. Stéphane Allais va donc passer ses commandes au dernier moment, en fonction de la demande de ses clients, dont il a déjà reçu les besoins. Sa spécialité : le gibier, sangliers ou cervidés, ramassé directement sur le lieu de chasse et entièrement transformé. Pas question donc de prendre des extras, tant l'expérience et le savoir-faire sont clés. Alors, il faut s'organiser. "Les commerciaux se mettent à livrer, et tout le monde se met à désosser, emballer…", explique le professionnel. "On va faire environ 50 tonnes de volaille festives sur les fêtes", alors qu'il y en a très peu le reste de l'année.

Razzia de fruits exotiques

À quelques dizaines de mètres de là, dans la halle qui accueille les grossistes en fruits et légumes, seule la pluie sur le toit vient perturber le relatif silence. Les discussions sont feutrées. Ici, pas de prix affichés. Les clients reçoivent les cours des produits par mail le matin, et chacun peut ensuite discuter les tarifs, à voix basse. L'enjeu en décembre pour les grossistes, c'est de pouvoir proposer au bon moment les fruits exotiques, qui viennent encore massivement garnir les paniers pour Noël : "Des mangoustans, des ramboutans, beaucoup de mangues et surtout du litchi", indique Jonathan Fuks, directeur de Bauza fruits. "Sur une semaine, on va en vendre trois fois plus que sur une semaine traditionnelle", explique-t-il. Ces produits arrivent par fret aérien, de la Réunion par exemple pour le litchi, ce qui implique de bien anticiper. Jonathan a passé ses commandes dès la fin du mois de novembre. "Il y a beaucoup d'avions annulés à cause de la Covid, ce qui entraîne une vraie hausse des frais aériens", indique-t-il, avec une pointe d'inquiétude de ne pas recevoir la marchandise à temps. Car décembre reste pour l'entreprise un enjeu majeur. "C'est le plus gros mois de l'année. On fait environ 20 % de chiffre d'affaires en plus qu'un mois normal." Confirmation chez le concurrent Jean-Philippe Aubé, directeur de la Savoureuse. "Il y aura un peu moins de marchandise et les prix seront plus chers parce qu'il y a moins de fret aérien." La Savoureuse passe en tout cas 75 % de fruits exotiques en plus dans la période.