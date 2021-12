[Enquête] Seine-Maritime. Avant Noël, les associations font la chasse aux cadeaux

Né en 2020 pendant la crise sanitaire et économique, le Cadeau du cœur a fait son retour pour une deuxième édition. Plus de 2 000 boîtes ont été récoltées pour cette initiative citoyenne.

L'initiative a vu le jour à la fin de l'année dernière, alors que les fêtes de fin d'année étaient marquées par des restrictions sanitaires et une situation plutôt morose. Un an plus tard, le Cadeau du cœur a fait son retour, avec toujours pour objectif "de réunir dans une boîte quelque chose de bon, un loisir, un produit d'hygiène et un mot doux", rappelle Hanane Labardacq, à l'origine de cette initiative. Ces boîtes sont ensuite destinées à des femmes, des hommes ou des enfants qui sont en situation difficile. "Ça avait tellement bien fonctionné l'année dernière qu'on ne pouvait pas ne pas le refaire cette année, poursuit-elle. Avant même que l'on annonce que l'on allait relancer l'opération, des gens nous demandaient déjà si l'opération allait revenir."

Une initiative participative et ludique

Plus de 2 000 boîtes ont ainsi été collectées cette année, puis triées par une quarantaine de bénévoles afin d'être redistribuées entre différentes associations qui viennent en aide aux personnes démunies. Parmi les centaines de personnes qui ont confectionné des boîtes, Anne-Sophie a participé pour la première fois cette année, après qu'une amie lui a parlé du Cadeau du cœur : "J'aime l'idée du projet. On a réalisé les boîtes avec mes deux enfants, c'est très ludique à faire en famille." Ce principe séduit en effet certaines personnes qui y voient l'occasion d'une attention personnalisée pour des personnes dans le besoin, plutôt que d'offrir des jouets à d'autres associations. "Beaucoup de gens aiment notre principe qui est très simple. On ne prend que des choses que l'on a chez nous, que l'on n'utilise plus pour leur donner une seconde vie. Le tout en emballant bien le cadeau et on sait que l'on va faire plaisir à quelqu'un qui est dans le besoin", explique Hanane Labardacq.

"On ne prend que des choses que l'on a chez nous pour leur donner une seconde vie"

"C'est le plaisir de faire plaisir", sourit Magali, qui a participé au Cadeau du cœur pour la première fois. Cette habitante de Saint-Jacques-sur-Darnétal avait pour habitude de donner des chocolats aux Restos du cœur, mais elle "trouve le principe du Cadeau du cœur plus personnel, avec une transmission de valeurs" pour ses deux enfants. Le Cadeau du cœur a d'ailleurs profité cette année du soutien du centre commercial Saint-Sever à Rouen, qui a mis à disposition un local pour le tri et des boîtes pour la collecte. "C'est nous qui sommes allés vers eux car c'est une belle action, affirme Audrey Anne, directrice du centre commercial. Nous ne voulons pas accompagner toujours les mêmes associations, même si nous essayons d'en accueillir le maximum, notamment à l'approche de Noël." Face à ce nouveau succès, le Cadeau du cœur pourrait revenir en fin d'année prochaine pour répondre à la demande des citoyens, mais surtout aux besoins des personnes démunies qui souhaitent profiter d'un peu de répit à l'approche des fêtes de fin d'année.