A Domicile. Lou envoie des Papillons dans le cœur de ses fans avec son troisième album

Chanteuse, comédienne, compositrice… À seulement 17 ans, Lou ne perd pas de temps et prouve que le talent n'attend pas le nombre des années. Révélée par l'émission The Voice Kids, elle n'a pas quitté le petit écran puisqu'elle est toujours sur TF1, au casting de la série Demain Nous Appartient, dont elle chante également le générique.

Car en plus de la caméra, Lou joue aussi avec les micros et a dévoilé son album Papillons le 24 septembre dernier. Un album qu'elle a en partie composé et écrit. Un nouvel exercice qui lui a permis de livrer des chansons plus personnelles. La jeune artiste s'est entourée de Boulevard des Airs, Thérapie Taxi ou encore Patxi, de la Star Ac'.