Seine-Maritime. Marchés, files d'attente... Quand le masque est-il de nouveau obligatoire en extérieur ?

Le masque va faire son retour en extérieur à partir du samedi 27 novembre, dans toutes les communes de Seine-Maritime, mais uniquement dans certains cas (rassemblements) ou sur certaines zones. C'est ce que prévoit un arrêté préfectoral daté de ce vendredi 26 novembre.

Dans la pratique, le masque sera de nouveau obligatoire :

- sur les marchés (y compris les marchés de Noël), brocantes, déballages...

- dans les rassemblements publics (manifestations, festivals, déambulations...) qu'ils soient culturels, sportifs, festifs, revendicatifs...

- aux abords des gares et arrêts de bus, dans un périmètre de 50 mètres

- aux abords des centres commerciaux, dans les périodes de forte fréquentation et de forte concentration de personnes

- aux abords des établissements scolaires, dans un périmètres de 50 mètres et aux horaires d'entrée et de sortie des classes

- aux abords des édifices et lieux de culte, dans un périmètre de 50 mètres et aux horaires des offices et cérémonies

De façon générale, le port du masque est obligatoire dans toutes les files d'attente en extérieur, quel que soit le lieu situé sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.

L'obligation est valable pour toutes les personnes âgées de 11 ans et plus.