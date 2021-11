Caen. La Win sport school forme les managers sportifs de demain

L'école Win sport school a ouvert ses portes il y a trois ans. Elle fait partie d'un réseau de vingt campus en France. Située dans la zone de Saint-Contest avec quatre autres écoles, l'école de tourisme et d'hôtellerie de Tunon, l'AFTEC, l'Ipac Bachelor Factory et MBay, elle forme les étudiants aux métiers du management du sport. Cette formation s'adresse aux passionnés de sport de tout domaine, du kayak au golf en passant par le football, le hockey ou encore la voile et bien évidemment aux sportifs de haut niveau. "L'étudiant entre dans sa formation avec un projet qui peut évoluer. Les débouchés sont multiples. Il va pouvoir travailler dans l'événementiel sportif, le marketing, les associations, les collectivités ou encore chez des équipementiers, explique Pierrick Geslin, responsable pédagogique de l'école. Ils peuvent aussi devenir autoentrepreneurs dans le sport."

En trois ou cinq ans

La formation peut être intégrée directement après le baccalauréat mais aussi en troisième année après, par exemple, un DUT. L'entrée se fait sur dossier et entretiens. Des tests de savoir-être et culture générale sont aussi au programme. L'école de management dure soit trois ans, équivalent à un Bachelor (Bac+3), ou cinq ans, ce qui correspond à un MBA (Bac+5). Dans ce cas, l'étudiant est en alternance avec un rythme d'une semaine à l'école et deux semaines en entreprise en France ou même à l'étranger. "Les deux premières années, les étudiants apprennent les fondamentaux avec des séminaires de spécialité qui mènent à différents métiers. Après le Bachelor, l'alternance favorise l'embauche." Des formateurs viennent assurer ces cours. "Sans oublier l'intervention de professionnels", précise Sandrine Lefebvre, l'une des responsables de l'école. Des sportifs comme Steve Savidan, Louis Duc et Muriel Hurtis sont déjà venus partager leur expérience.

Par ailleurs, Clara Fortin, jeune skippeuse manchoise qui participe actuellement à la Transat Jacques Vabre, est étudiante à l'école de management Win sport school à Caen.