Sports : suivez en direct toute l'actualité du week-end en Normandie

FOOTBALL. LE BUT POUR LE FC SAINT-JULIEN ! C'est de la folie à Lozai ! Sur un coup-franc excentré, le ballon traine dans la surface et un joueur normand parvient à le pousser dans le but à bout portant. C'est mérité pour le Petit Poucet, qui ne lâche rien, même depusi qu'il était mené. Un partout entre Saint-Julien et Poissy !