Tir mortel d'Alec Baldwin sur un tournage: deux personnes au coeur de l'enquête

Touchée au torse, selon un rapport d'enquête préliminaire cité par la presse locale, Halyna Hutchins avait été transportée par hélicoptère à l'hôpital, où son décès avait été constaté. Le réalisateur du film "Rust", Joel Souza, a lui été blessé à l'épaule lors du tir et se remet.

Le rôle de l'armurière de cinéma Hannah Gutierrez Reed, 24 ans, est examiné de près par les enquêteurs car c'est elle qui avait, selon le même rapport, préparé l'arme à feu avec laquelle l'acteur a tiré le coup fatal. Elle l'avait placée sur un chariot avec deux autres armes.

L'assistant réalisateur, Dave Halls, décrit comme un professionnel expérimenté, avait ensuite tendu cette arme à M. Baldwin lors de la répétition d'une scène du film, l'informant qu'elle était "froide", c'est-à-dire non chargée d'une balle réelle en jargon cinématographique.

M. Halls ne "savait pas que l'arme était chargée à balles réelles", précise le rapport de l'agent Joel Cano du bureau du shérif du comté de Santa Fe, dans l'Etat du Nouveau-Mexique.

Ni l'un ni l'autre ne sont à l'heure actuelle visés par des poursuite, a confirmé vendredi un porte-parole du shérif. La procureure Mary Carmack-Altwies avait aussi indiqué dans un communiqué "ne pas savoir" à ce stade de l'enquête si "des poursuites seraient engagées".

La thèse accidentelle semblant privilégiée, Alec Baldwin est lui resté en liberté après avoir été interrogé.

"Les mots me manquent pour exprimer ma stupeur et ma tristesse après l'accident tragique qui a tué Halyna Hutchins", avait tweeté vendredi l'acteur de 63 ans, assurant "coopérer pleinement dans l'enquête".

Dans la nuit de vendredi à samedi, le comédien a aussi retweeté un article de Variety dont le titre indique qu'il avait été "informé que l'arme-accessoire était sûre avant le tir fatal", sans y ajouter de commentaire.

Le film "Rust", dont le tournage a été suspendu pour une durée indéterminée, est un western écrit et réalisé par Joel Souza.

Alec Baldwin, co-producteur du film, y tient le rôle principal d'un hors-la-loi qui prend la fuite avec son petit-fils de 13 ans lorsque ce dernier est condamné, à la suite d'un homicide accidentel, à la pendaison pour meurtre.

L'appel téléphonique d'une femme membre de l'équipe au numéro d'urgence des services de secours (911) semble par ailleurs confirmer l'existence de tensions sur le site du tournage. Six membres de l'équipe technique du film avaient quitté le plateau, selon le Los Angeles Times, plusieurs heures avant le drame pour protester contre leurs conditions de travail.

"Responsable"

Questionnée par l'opératrice du 911 sur la présence de balles réelles dans l'arme, cette femme non identifiée a ainsi répondu, selon l'enregistrement rendu public par l'Albuquerque Journal: "Je ne peux pas vous dire... Et cet enfoiré d'assistant réalisateur qui m'a crié dessus au déjeuner, (...) il est censé vérifier les armes, il est responsable de ce qui se passe sur le plateau" de tournage.

Mme Gutierrez Reed, qui ne s'est pas exprimée publiquement depuis le drame, avait été interviewée dans un podcast début septembre. Interrogée au sujet d'un précédent western, "The Old Way" avec Nicolas Cage, la jeune femme confiait avoir hésité à travailler sur le film, n'étant "pas sûre d'être prête", mais que le tournage s'était ensuite "très bien passé".

Alec Baldwin s'est rendu particulièrement populaire aux Etats-Unis ces dernières années par ses imitations de Donald Trump dans la célèbre émission satirique "Saturday Night Live".

Sa réputation, ternie par un divorce très acrimonieux au début des années 2000, avait été redorée en fin de décennie par le succès de la série comique "30 Rock", où il incarnait un patron de studio face à Tina Fey, qui lui avait valu deux Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télévision américaine.

Halyna Hutchins, née en Ukraine et vivant à Los Angeles, était considérée comme une étoile montante du cinéma américain. Elle avait grandi dans une base militaire soviétique située sur le cercle arctique, selon son site internet.

Son mari, Matt Hutchins, qui a confirmé à la chaîne CBS qu'Alec Baldwin l'avait contacté et avait fait preuve d'un "grand soutien", a décrit dans un tweet la "perte immense" de son épouse. "Halyna était une source d'inspiration pour nous tous", a-t-il écrit.