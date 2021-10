Caen. Promenade Napoléon Ier : des travaux pour sécuriser les parois rocheuses

Vous ne pourrez plus vous promener cours Napoléon Ier à Caen. À compter de ce lundi 18 octobre et jusqu'au 12 novembre prochain, des travaux de mise en sécurité des parois rocheuses sont effectués. Les cyclistes et piétons ne pourront donc plus circuler entre le giratoire du Zénith et la voie piétonne et cyclable de raccordement à la rue Hardouin-Mansard.

"Une déviation a été mise en place pour les piétons et cyclistes via les voies suivantes dans les deux sens de circulation : voie de raccordement à la rue Hardouin-Mansard, rue Hardouin-Mansard, rue de la Haie-Vigné, rue Caponière (traversée), rue de Bretteville, rue de Maltot", indique la Ville de Caen dans un arrêté publié le 17 septembre.