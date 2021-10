Rouen. Le centre-ville en partie interdit aux manifestants ce samedi

C'est une première victoire pour les commerçants de Rouen, qui réclamaient une interdiction de manifestation les samedis face aux anti-pass sanitaire. Jeudi 7 octobre, le préfet de la Seine-Maritime, Pierre-André Durand, a signé un arrêté pour interdire la présence des manifestants dans une partie du centre-ville de Rouen à l'occasion de leur mobilisation prévue samedi 9 octobre.

Un périmètre restreint

Le même jour, est prévu l'événement La Rue aux enfants, organisé par la Ville de Rouen entre 11 heures et 18 heures. C'est sur ce motif que s'est appuyé le préfet de Seine-Maritime pour signer son arrêté, applicable de 10 heures à 19 heures : "Considérant les risques de troubles à l'ordre et à la sécurité publics qu'engendrerait une présence de manifestants dans le périmètre [...] en raison de l'événement La Rue aux enfants et d'une journée d'affluence pour les commerces". Le périmètre retenu pour l'interdiction n'est pas aussi large que par le passé, notamment lors des mobilisations des Gilets jaunes. La rue du Gros-Horloge n'est ainsi pas concernée.

Le secteur comprend une partie de la rue Jeanne-d'Arc, les alentours de l'Espace du Palais et du square Verdrel.

Le périmètre d'interdiction de manifestation applicable samedi 9 octobre à Rouen. - Préfet 76

Si l'arrêté d'interdiction n'est pas respecté, les organisateurs de la manifestation risquent six mois de prison et 7 500 euros d'amende. Les participants, eux, encourent une contravention de quatrième classe de 135 euros.