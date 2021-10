Pontorson. Ce week-end, la foire de la Saint-Michel est de retour

Après une annulation en 2020 à cause de l'épidémie de Covid-19, la Foire de la Saint-Michel de Pontorson fait son grand retour en 2021. Cette nouvelle édition est attendue par de nombreuses personnes : forains, habitants et commerçants.

Au programme : fête foraine, foire, animations, exposition de voiture, vide-greniers et brocante.

Foire de la Saint-Michel Pontorson | Christelle Dobetzky Impossible de lire le son.

Programme complet

- Vide-greniers/brocante (rue Couesnon et rue Saint-Michel).

- Exposition de voitures (rue Couesnon) : 4 garages (50 véhicules). Exposition d'une dizaine de véhicules anciens (association du club des véhicules anciens Pontorson – Mont Saint-Michel).

- Expositions de professionnels/commerçants pontorsonnais et exposants particuliers.

- Balade à poney à partir de 10 heures (place de l'hôtel de ville).

- Morwenna et son orgue de Barbarie le samedi entre 11 heures et 17 heures.

- Exposition de tracteurs (rue Couesnon) le dimanche.

Restauration sur place par le Bar de l'Hôtel de Ville et le Relais Gascon.

Et la célèbre fête foraine Place Leclerc et du Séquoia (ouverture vers 14 heures samedi et dimanche).

Pratique. Masque obligatoire. Pass sanitaire non obligatoire dans les rues.