Les clowns de votre enfance à Bois-Guillaume-Bihorel

Un spectacle sensationnel pour un tarif abordable. Que demander de plus ? La magie du cirque de Sabrina Fratellini vient émerveiller les petits et les grands à Bois-Guillaume-Bihorel. Le chapiteau chauffé accueillera le public pour six séances à déguster sans modération. Rendez-vous du mardi 14 au dimanche 19 février. Les 14, 16 et 17 février à 17h30, les 15 et 18 à 16h et le 19 à 15h.



Pratique. Cirque Sabrina Fratellini à Bois-Guillaume-Bihorel, parc du Chapitre. Entrée 5 €. Informations au 06 33 49 36 37.