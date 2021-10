Caen. Fakear annonce l'annulation de toute sa tournée

Après plusieurs reports dus aux conditions sanitaires, Fakear renonce. Le chanteur originaire de Caen annule l'intégralité de sa tournée. Il l'a annoncé sur sa page Facebook mardi 28 septembre. "J'imagine votre déception, et j'en suis désolé. Mais au fil des reports, il m'a semblé que cette tournée perdait de son sens", écrit-il à ses fans.

Cette tournée était l'occasion de présenter son dernier album "Everything Will Grow Again", sorti en juin 2020, mais le chanteur, icône de la musique électronique, compte revenir avec de nouvelles créations. "Je vous aime toujours autant et je ne veux pas vous servir du réchauffé. Je planche sur le prochain album, et la tournée qui suivra sera belle."

Fakear devait notamment se produire sur la scène du Cargö de Caen vendredi 1er octobre. Son concert est donc annulé. Les billets sont remboursables.

So we made a tour anyway.

For the musicians, for the technical staff, for our artist friends who supported us, to tell the story of Everything Will Grow Again as it should be told.https://t.co/7zJpyNZdIs