Gruchet-le-Valasse. La bière artisanale de Normandie à l'honneur

Paillette, Polaire, Peterschmitt, Cerva… Autant de noms de bières normandes renommées aujourd'hui disparues. En 1996, il ne subsistait qu'une seule brasserie en Normandie. Qui se souvient de la grande brasserie et malterie de la Normandie à Bolbec ou de la Grande Brasserie de l'Abbaye royale de Montivilliers, créée au XIXe siècle ? Depuis les années 2000, l'activité brassicole connaît un renouveau. Ainsi, la tradition de la bière artisanale perdure encore aujourd'hui dans des brasseries normandes de plus en plus nombreuses. L'Havrais Bière, lancée en 2019, vient par exemple perpétuer ce savoir-faire au Havre, comme l'avait déjà fait, en 2017, la brasserie Saint-Joseph, en s'installant dans les anciens abattoirs de la ville, dans le quartier des Neiges. Fort de ce dynamisme, Jean-Luc Hanin, collectionneur passionné de sous-bocks depuis sa jeunesse, puis de tout objet ayant un lien avec la bière, s'est lancé un pari un peu fou en 2016 : mettre sur pied une grande fête de la bière normande.

Le plus gros salon régional de France

"Cette manifestation, qui réunissait quinze brasseurs au début de l'aventure, a tout de suite rencontré un franc succès", se réjouit celui qui préside aujourd'hui l'association des Amis de la Bière Normande. Le Département et la Région sont désormais des partenaires associés pour un plan de communication plus large : "C'est le plus gros rassemblement en France dans ce format 100 % régional."

L'association, intégrée à la Chambre de l'agriculture de Normandie pour la filière bière normande, en collaboration avec la Malterie de Normandie, située à Bayeux (Calvados), et l'association Les Houblons Normands, de Criquetot-l'Esneval, est en effet la seule à promouvoir la bière artisanale normande avec pour objectif de mutualiser les ressources pour une chaîne de production entièrement locale. On compte aujourd'hui une centaine de brasseries dans toute la Normandie, et c'est donc cette activité en pleine expansion qui sera à l'honneur dimanche 17 octobre, lors de la 5e édition du salon de la bière artisanale normande.

Ils seront une cinquantaine de brasseurs normands et représentants des filières malt et houblon à être présents sur le salon, qui se tiendra dans le somptueux cadre de l'abbaye de Gruchet. Les brasseurs participant à la compétition, véritable tremplin pour les amateurs puisque par le passé six d'entre eux sont passés professionnels, seront départagés par un jury, constitué par autant d'hommes que de femmes, dont Véronique Rioult de la brasserie Ekino, l'une des sept femmes brasseuses en Normandie. Cette année, deux nouvelles animations seront proposées : un podium musical sur les pelouses du parc de 11 à 18 heures, et des ateliers de dégustation de bière, destinés à faire découvrir le mariage possible de la bière avec toute sorte de mets. Un art plus connu sous le nom de biérologie, ou zythologie.

Pratique. Abbaye de Gruchet-le-Valasse, dimanche 17 octobre, de 10 à 18 heures. Tarif : 3 €. Pass sanitaire obligatoire, port du masque recommandé.