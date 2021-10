Seine-Maritime. De nouvelles Renault pour les sites seinomarins

Dans le cadre de négociations d'un accord social triennal (2022-2024), le groupe Renault a réaffirmé jeudi 16 septembre sa volonté de construire l'essentiel de ses futures voitures électriques en France. Le groupe envisage la production de neuf nouveaux véhicules sur le territoire national à l'horizon 2025. Le projet prévoit au total 2 500 recrutements, dont 500 créations nettes d'emplois, et 10 000 formations et reconversions sur l'ensemble des métiers.

Les usines de Seine-Maritime devraient profiter de cette stratégie. Le nouveau Trafic électrique sera construit à Sandouville. Un plan d'embauche sur le site est prévu dès 2022. Il est aussi acté que tous les futurs dérivés du Trafic seront produits près du Havre. La direction locale annonce de l'activité au moins jusqu'en 2030. À Dieppe, l'usine Alpine a été retenue pour l'assemblage d'un SUV électrique Alpine produit avec l'usine du groupe située à Douai (Nord). L'objectif à terme est de sortir 20 000 unités par an. De nouvelles embauches seront nécessaires. Enfin, le futur moteur électrique 100 kW et toute sa chaîne de valeur sera affecté à l'usine de Cléon. L'usine seinomarine est le principal site de mécanique du groupe Renault. Elle fabrique des boîtes de vitesses et des moteurs (thermiques et électriques).