Montivilliers. L'avenue de la Belle Étoile en partie rouverte à la circulation

Le lundi 2 août dernier, à Montivilliers, il est tombé 80 millimètres de pluie en quelques heures. Un phénomène violent qui a entraîné des glissements de terrain, des chutes d'arbres et une fragilisation du talus de la côte de la Belle Etoile. Empruntée par 18 000 véhicules par jour en moyenne, la RD 488 a dû être coupée à la circulation pour réaliser des travaux de sécurisation en urgence.

Un confortement provisoire

Depuis 15 heures, vendredi 27 août, l'axe est rouvert avec une voie dans le sens montant et une voie dans le sens descendant. Des travaux de confortement provisoire ont consisté à couper les arbres fragilisés et installer des big-bags pour stabiliser le talus, rétablir les accotements et l'assainissement pluvial, nettoyer la route et réaliser la signalisation.

"La mobilisation remarquable des entreprises et des services rend possible une remise en circulation avant la rentrée scolaire" soulignent le département de Seine-Maritime et la ville de Montivilliers dans un communiqué commun.