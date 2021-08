Jeux Paralympiques de Tokyo. Le Normand Alexis Hanquinquant décroche l'or en triathlon

Les poings serrés, les bras en l'air, Alexis Hanquinquant peut savourer ! Aux Jeux Paralympiques, le Rouennais n'a pas laissé la moindre chance à ses concurrents en décrochant la médaille d'or ce samedi 28 août sur l'épreuve du triathlon. Triple champion du monde et d'Europe, il participait pour la première fois aux Jeux à l'âge de 35 ans. Il a remporté l'unique titre qui manquait à son palmarès.

Un normand revient de @Tokyo2020 avec 🥇

🇨🇵 🇨🇵 🇨🇵

Sincères félicitations @AHanquinquant !

Nous sommes fiers de toi 👊🏽👏🏼 https://t.co/ekFHJVPeNo — CROS Normandie (@CROS_Normandie) August 27, 2021

Le Rouennais a dominé la course de bout en bout et a franchi la ligne d'arrivée avec plus de trois minutes d'avance sur ses poursuivants : le Japonais Hideki Uda et l'Espagnol Alejandro Sanchez Palomero. C'est la troisième médaille pour la délégation tricolore dans ces jeux paralympiques.

Lire aussi : Alexis Hanquinquant et Florian Merrien à l'assaut de Tokyo