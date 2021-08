Afghanistan. Les civils fuient le pays : scènes de chaos à l'aéroport de Kaboul

Dimanche 15 août, les talibans ont pris la capitale afghane, Kaboul, marquant l'effondrement du gouvernement afghan, seulement quelques semaines après le début du retrait des troupes américaines. Le Président Ashraf Ghani a fui à l'étranger et, pendant le week-end des 14 et 15 août, la plupart du personnel des ambassades ont quitté en urgence leurs locaux pour se replier à l'aéroport de la capitale. Les quelques soldats américains restant en Afghanistan sont débordés par la situation : la foule en panique tente de fuir le pays coûte que coûte, provoquant des scènes de chaos à l'aéroport de Kaboul, comme le montre notamment une vidéo du journaliste afghan Jawad Sukhanyar.

Another day begins in Kabul, a sea of people rushing into the Kabul airport terminal. #AFG pic.twitter.com/UekpGJ2MWd — Jawad Sukhanyar (@JawadSukhanyar) August 16, 2021

Des Afghans s'accrochent désespérément à un avion militaire américain, prêt à décoller de l'aéroport de Kaboul.

D'autres tentent aussi de monter de force dans une passerelle pour entrer dans un avion stationné.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR — Nicola Careem (@NicolaCareem) August 16, 2021

Emmanuel Macron prendra la parole à 20 heures, lundi 16 août

Face à cette crise diplomatique d'ampleur, le président de la République Emmanuel Macron prendra la parole ce lundi 16 août, à 20 heures. Il s'exprimera notamment sur les conditions d'évacuation des ressortissants français restant en Afghanistan, mais aussi plus globalement sur la situation géopolitique du pays et des éventuelles conséquences : parmi celles-ci, le plus que certain basculement du pays vers un régime autoritaire et répressif où les droits humains, les droits des femmes, mais aussi la sécurité des journalistes opposants et des agents d'ONG humanitaires sont menacés.

La France a lancé en urgence l'opération Apagan : l'évacuation des ressortissants français et occidentaux d'Afghanistan. L'opération a été lancée dès la nuit du dimanche 15 au lundi 16 août : deux avions de transport de l'armée de l'air, un C130 et un A400M, sont déployés. Les engins effectueront des rotations entre Kaboul et Abou Dabi (capitale des Émirats arabes unis).