Seine-Maritime. Les agriculteurs profitent du soleil pour moissonner

Il a fait très beau lors du week-end du 15 août. Et vous l'aurez remarqué si vous vivez à la campagne, les agriculteurs ont profité du soleil pour moissonner. Cela faisait longtemps qu'ils l'attendaient, mais les pluies de juillet ont décalé de presque un mois les récoltes. "Les récoltes se terminent habituellement début août", confie Justin Lemaitre, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime. "Les récoltes sont à maturité, on n'attendait plus que le soleil pour moissonner." Cela évite aux agricultures de sécher artificiellement leur blé. C'est donc presque jour et nuit qu'ils récoltent. "Encore trois jours de soleil et ces moissons seront terminées."

Cette saison est qualifiée de moyenne. Avec les pluies du mois de juillet, les récoltes ont perdu en qualité et en quantité. La tendance est mondiale, le cours mondial du blé est donc à la hausse, ce qui devrait sauver en partie les revenus des agriculteurs. La difficulté du moment : la récolte du lin. Elle débute normalement après les moissons, mais cette année, le calendrier se superpose avec une surcharge de travail.

