Seine-Maritime. De jeunes scouts de la région parisienne installés près de Fécamp

Juillet-août est la saison des camps scouts. Il y en a un peu partout dans la région, dont un installé dans la forêt du parc du château de Tourville-les-Ifs, près de Fécamp. Un camp des Scouts Guides de France de Châtillon (région parisienne). Ils sont 23 jeunes âgés de 11 à 14 ans, surveillés par cinq animateurs. Les scouts sont arrivés dimanche 8 août et repartiront dimanche 22 août.

Au début du camp, les jeunes scouts ont appris à construire des structures en bois. -

"L'objectif est de leur apprendre à vivre autrement", explique Corentin Huchet, le directeur de ce camp. Pendant leur séjour, ces jeunes ont monté leur camp avec des structures en bois, ils ont participé à des olympiades, feront un concours de cuisine et une randonnée en autonomie sur deux jours.

Le mouvement scout est en pleine croissance. Les Scouts Guides de France sont un mouvement catholique d'éducation populaire. "Il y a de plus en plus de monde. Nous sommes actuellement 87 000 et, tous les ans, nous gagnons entre 2 000 et 3 000 nouveaux jeunes au sein du mouvement."