Fast-food. Les Quick ne seront finalement pas tous remplacés par des Burger King

Le Groupe Bertrand a décidé de se défaire définitivement de l'enseigne Quick après la revente, il y a quatre ans, des enseignes belges et luxembourgeoises à la société QSR Belgium. C'est le fonds américain HIG Capital qui a racheté l'enseigne de fast-food originaire de Belgique.

Le premier groupe français indépendant de restauration avait investi 500 millions d'euros pour convertir, à partir de 2016, les Quick en Burger King. Finalement, avec le rachat des restaurants Quick par HIG, les 107 établissements restants dans l'Hexagone ne sont plus voués à disparaître. Encore mieux, HIG aurait même l'ambition "d'en doubler le nombre dans les prochaines années", selon Olivier Boyadjian, directeur général d'HIG Capital. La vente de l'enseigne avoisinerait les 240 millions d'euros selon l'Agence économique et financière et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année. Une nouvelle qui aura de quoi ravir les fans du Giant chez Quick mais qui, pourquoi pas, pourrait aussi relancer la concurrence des fast-foods en France.

Dans la Manche, tous les Quick ont été transformés en Burger King. Dans l'Eure, un restaurant est toujours présent à Verneuil-sur-Avre, dans le Calvados, il n'en reste plus qu'un, à Caen. Enfin, en Seine-Maritime, il y en a un à Gonfreville, un autre à Barentin et un à Rouen.