[Vidéo] Caen. Le pass sanitaire gâche (presque) la fête au Banquet Fantastique

Le soleil était au rendez-vous mardi 20 juillet à l'occasion de la cinquième édition du Banquet Fantastique. De 11h à 22h au château de Caen, petits et grands ont pu profiter d'une véritable fête médiévale. Mais pour entrer à l'intérieur des remparts, il fallait avoir le précieux sésame qu'est le pass sanitaire.

Certains font demi-tour

La Ville de Caen et la préfecture du Calvados l'exigeaient avant même sa mise en application mercredi 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture de plus de 50 personnes. Certains, comme Alain Demazeau, surpris par ce contrôle sanitaire, ont dû faire demi-tour. "J'ai été vacciné le 15 juillet", soit moins que la semaine de délai nécessaire avant d'avoir un pass sanitaire valide. "Je suis venu à pied, j'ai attendu 20 minutes dans la queue et là on m'oblige à aller faire un test PCR à la pharmacie. C'est n'importe quoi", dit-il, découragé. Au choix, il fallait présenter un certificat de vaccination ou un test PCR négatif. "Certains avaient 1h30 de route, n'étaient pas forcément au courant et sont mécontents", explique Frédéric Sordel, chargé de filtrer les accès.

Pour ceux qui avaient prévu le coup, parents et enfants (le pass sanitaire n'est pas obligatoire en dessous de 18 ans), cet événement était l'occasion de redécouvrir le Moyen Âge sous toutes ses formes. Atelier poterie, déguisement de chevalier, taillage de pierre, un stand maquillage a aussi fait plaisir aux plus petits. Écoutez notre reportage :

Dans ce contexte de crise, les organisateurs ont compté 2 100 personnes. En 2019, lors de la dernière édition, ils étaient 14 000 au Banquet Fantastique.