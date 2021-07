Normandie. En cas d'absence répétées, les conseillers régionaux seront pénalisés

"Je considère qu'il est nécessaire de démontrer à nos compatriotes que nous sommes exemplaires." Dans son discours d'ouverture de la session plénière du lundi 19 juillet, le président réélu du Conseil régional de Normandie, Hervé Morin, est revenu sur la forte abstention qui a marqué le dernier scrutin. Près de deux Normands sur trois ne sont pas allés voter, parfois désintéressés, parfois aussi pour adresser une critique à la classe politique française.

Pour adresser un signal aux électeurs - et aux abstentionnistes, donc - la majorité a proposé la modification du règlement intérieur du Conseil régional, avec un contrôle renforcé de la présence des élus "en assemblées plénières, en commissions permanentes et en commissions intérieures".

En cas d'absences consécutives qui ne seraient pas liées à leurs obligations de conseiller régional ou à un motif impérieux, leur indemnité pourra ainsi être réduite jusqu'à 50 % du montant mensuel brut. Cette modification a été adoptée à l'unanimité.

Combien touchent les conseillers régionaux ?

Chaque conseiller régional de Normandie de base touchera 2 333,64 € brut par mois lors de cette mandature. Cette indemnité correspond à 60 % de l'indice terminal de l'échelle de la fonction publique. "Nous sommes la seule région de cette strate (région de 3 millions d'habitants et plus) à ne pas être à 70 % de l'indice" assure Hervé Morin. Cette somme sera majorée de 10 % pour les membres de la commission permanente et de 40 % pour les vice-présidents avec délégation du président. Hervé Morin, lui, touche 4 400 euros net par mois.

Pour rappel, lors de la mandature précédente, le choix avait été fait de maintenir le niveau d'indemnité des élus régionaux à celui qu'il était avant la fusion de la Basse et de la Haute-Normandie (soit celui d'une région qui compte entre 1 et 2 millions d'habitants), soit 1 900,76 € brut.