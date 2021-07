Deauville. Le port du masque à nouveau obligatoire

Le port du masque est à nouveau obligatoire dans les rues et espaces publics les plus fréquentés de Deauville depuis vendredi 16 juillet, et ce, jusqu'au dimanche 12 septembre. Une décision prise par la municipalité, en accord avec la préfecture, pour limiter la transmission du virus dans ce lieu très touristique. Cette mesure s'applique dès onze ans. Pour l'heure, le département du Calvados est le seul en Normandie à avoir dépassé le seuil d'alerte, avec 79 cas positifs pour 100 000 habitants. L'Agence Régionale de Santé (ARS) a notamment annoncé vendredi 16 juillet renforcer ses actions sur la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, après l'identification d'une quarantaine de cas positifs ces deux dernières semaines. Un nouveau site de dépistage éphémère sans rendez-vous est installé à Deauville, (Stèle bd des Fusillés) jusqu'au 25 juillet, de 13h à 19h. Il est aussi possible de se faire vacciner sans rendez-vous, ce samedi 17 juillet à Honfleur, au Village des Marques, de 10h à 19h, et dimanche 18 juillet sur le marché de Trouville-sur-Mer de 9h à 13h.