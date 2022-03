Caen. Des soldes attendus après une année compliquée

Après une année plus que compliquée pour les commerces, fermés une majorité du temps, les soldes d'été, qui ont commencé mercredi 30 juin, vont permettre d'écouler les stocks accumulés. Ce premier jour des soldes marquait la fin de la jauge de 4 mètres carrés par client. "C'est génial ! Avec cette mesure on passait notre temps à faire la police au niveau des entrées et des sorties. C'est très compliqué de gérer les flux et le conseil aux clientes", indique Lucile Dodeman, gérante du magasin de prêt-à-porter Lula boutique, à Caen. "On est ravis de pouvoir faire des soldes sans jauge, on espère que nos clients et ceux qui n'ont pas l'habitude de venir viendront", confie Emmanuelle Darmon, responsable du magasin de vêtement I code.