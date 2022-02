Votre horoscope signe par signe du jeudi 24 juin

BELIER

Ne vous laissez pas distraire par les commérages et les jugements des autres. Vous savez vous adapter aux changements et gérer les situations les plus extrêmes.

TAUREAU

Dans l'ensemble, les relations en famille sont chaleureuses. Avec vos proches, vous élaborez de nouveaux projets pour vos prochaines vacances.

GEMEAUX

Des malentendus sont à craindre dans votre vie amoureuse. Heureusement, un ami ou un parent sera à même d'aider à chasser ces vilains nuages noirs.

CANCER

Vous éprouvez le besoin de changer d'air, vous entraînez vos proches à vous suivre ! Apparemment, vous savez comment faire pour les convaincre !

LION

Ne vous souciez pas trop de l'image que vous donnez. Soyez simplement vous-même et tout va bien se passer. Les gens vous aiment pour qui vous êtes !

VIERGE

Amis Vierge, aujourd’hui, vos intuitions vous aident à vous diriger vers les bonnes affaires et à éviter les mauvaises.

BALANCE

Les problèmes de communication et les fantômes du passé risquent de resurgir en masse… alors, faites de votre mieux pour exprimer clairement ce que vous avez à dire.

SCORPION

Vos relations avec les autres peuvent vous sembler extrêmement délicates en ce moment. Essayez de lâcher prise !

SAGITTAIRE

Vos plans risquent de changer, mais pour du positif, l'essentiel étant de vous laisser aller, car vouloir absolument tout contrôler, ne vous mènera à rien.

CAPRICORNE

Au cours de la journée, des petits moments de nervosité pourraient donner lieu à des baisses de régime.

VERSEAU

Vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de changer d'avis et de décevoir les gens. Soyez simplement vous-même.

POISSONS

Votre compagnie sera très recherchée, et vous n'aurez que l'embarras du choix parmi les nombreuses sollicitations qui vous seront faites.