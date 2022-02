Cyclisme. Dorian Godon (AG2R-Citroën) remporte le 82e Paris-Camembert

Comme l'an dernier, le Français Dorian Godon (AG2R-Citroën Team) a remporté mardi la 82e édition de Paris-Camembert, au départ de Pont-Audemer et à l'arrivée à Livarot, mardi 15 juin, en se détachant au sprint de Pierre-Luc Périchon après 210 km de course. La course a été marquée par la longue échappée, dès le premier kilomètre, d'Elias Van Breussegem (Tarteletto-Isorex), Boris Vallée (Bingoal Pauwels Sauces WB) et Julien Morice (B&B Hôtels).

Ils ont été rejoints par Pierre Rolland et Thibault Ferasse (B&B) à 100 km. Les échappées ont peu à peu été rattrapées à 1 h 15 de l'arrivée.