Patrimoine. Entrez dans l'univers de la dentelle d'Alençon

Véritable savoir-faire français, la dentelle au point d'Alençon rayonne dans le monde entier depuis plusieurs siècles. Un musée lui rend hommage.

Installé dans une partie de l'ancien collège des Jésuites, ce musée fait découvrir aux visiteurs les secrets de la dentelle. Un simple passage dans les allées, et vous traverserez des siècles d'histoires. L'activité dentellière s'implante à Alençon sous l'initiative de Colbert. La création de ces manufactures en France part d'une concurrence avec le commerce du point de Venise, dans lequel les cours européennes investissent massivement pour acquérir ces prestigieuses broderies. Peu après son apparition, la dentelle d'Alençon connaît un véritable succès, et Colbert fera de la ville une manufacture royale en 1665. Quatre siècles plus tard, quelques dentellières font perdurer cette fabrication ici, dans l'Orne.

Des doigts de fée

Si le musée vous permet d'observer avec minutie chaque détail de ces broderies, sachez que derrière ses murs, se trouve aussi un Atelier national de fabrication. Ici, plusieurs dentellières perpétuent les traditions. Pour fabriquer une dentelle d'Alençon, l'apprentissage est fastidieux. Le protocole à suivre est d'une grande complexité, dix étapes sont nécessaires. La dentelle nécessite de longues heures de façonnage. Un motif aux dimensions d'un timbre-poste demande entre 7 et 15 heures d'application, ce qui rend le prix de cette dentelle exorbitant, essentiellement pour des commandes d'État. L'acuité visuelle nécessaire est telle que les dentellières ne peuvent pratiquer cette technique que trois heures par jour.

Mais ce n'est pas un souci pour vous, puisque vous pourrez prendre tout le temps nécessaire pour admirer les créations au sein du musée !