Normandie. Lait contaminé aux antibiotiques : une enquête ouverte

Des fermes laitières normandes victimes de sabotage. C'est ce qui semble s'être passé, depuis le mois d'avril, dans des fermes situées dans le bocage virois, dans le secteur d'Aunay-sur-Odon notamment, et également dans une ferme située dans l'Orne, à la frontière du Calvados. Des tanks contenant du lait auraient été contaminés avec des antibiotiques. "C'est surprenant", indique Philippe Marie, président de la section lait à la FDSEA du Calvados. "Le problème, c'est que cela peut se reproduire. On n'a jamais eu ce genre de situations avec autant de plaintes." La gendarmerie et la Chambre d'agriculture de Normandie travaillent de concert pour mettre en garde les éleveurs des deux départements contre ce sabotage. Les agriculteurs doivent faire preuve de vigilance et sont invités à signaler tout comportement suspect.

Au total, six exploitations auraient été touchées. Une enquête est d'ailleurs en cours concernant ces événements, a confirmé la procureure de la République de Caen, Amélie Cladière.