Caen. Déballage de brocanteurs professionnels sur la place Saint-Sauveur

"Nous avions l'habitude de déballer sur le port, mais l'extension des terrasses nous empêche de le faire. La Ville de Caen nous a proposé la place Saint Sauveur", se réjouit Philippe Lemarchand, brocanteur installé à Saint-Contest et président de Campus, association de brocanteurs professionnels. Ce samedi 12 juin et chaque deuxième samedi du mois, il sera possible de découvrir les objets anciens dénichés par les experts du milieu. "Je suis beaucoup les brocantes mensuelles effectuées à Deauville, Honfleur, Cabourg… Je me suis dit qu'il fallait en faire une à Caen", poursuit le spécialiste.

En raison des conditions sanitaires, une quinzaine de déballeurs seulement pourront exposer. L'événement a lieu sans interruption, de 8 heures à 18 heures.