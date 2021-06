Orne. Environnement, sport, culture : trois lycéeslabellisés "Internats du XXIe siècle"

Alors que les épreuves du bac de français auront lieu jeudi 17 juin et que celles du Grand oral débuteront le 21, trois lycées de l'Orne ont été labellisés "Internats du XXIe siècle".

Il s'agit du lycée Monnet à Mortagne-au-Perche, Navarre/Leclerc à Alençon, et Gabriel/Mézeray à Argentan. "Il se passe des choses de plus en plus merveilleuses dans ce département, on commence à entrer dans le XXIe siècle" s'est exclamée Françoise Moncada, directrice académique (Dasen) de l'Orne. Sur les dix lycées de l'Orne qui avaient candidaté à ce projet, sept ont été jugés plus que pertinents. Trois ont été retenus pour la première vague de labellisation. "C'est une chance pour les élèves et pour les territoires", explique la Dasen. "En ruralité, nous n'avons pas la même égalité des chances que dans les métropoles, il fallait donc donner un plus, qualitatif."

Des thématiques au choix

Dans ces lycées, l'étude du soir sera mieux encadrée, le CDI restera ouvert en soirée et le numérique sera développé. Mais en plus, chaque internat aura une thématique, pour "chouchouter" la vie des internes, en les impliquant dans leur quotidien : par exemple sport, environnement, culture, en lien avec le territoire. Pour la Dasen, "c'est une vraie opportunité de condition optimale de réussite, d'autant que financièrement, de nombreuses aides existent, quelles que soient les ressources des familles". Et de préciser : "On accompagnera les familles modestes." Le lycée Monnet de Mortagne a opté pour la thématique environnementale, avec fabrication de nichoirs, verger, potager intergénérationnel, atelier cuisine anti-gaspi. Sans oublier une salle de musique et des résidences artistiques, le sport, et le wifi dans tout l'établissement.

"Créer une émulation"

Le lycée Navarre/Leclerc, lui, accueille des jeunes issus de la ruralité alentour mais aussi d'autres issus du quartier urbain de Perseigne. Il va mettre en place du tutorat avec des étudiants, sera lui aussi couvert en wifi et s'axe sur le sport, avec salle de musculation, gymnase, terrains de foot, de rugby et la plaine des sports d'Alençon à proximité, une section foot féminin et, en basket, des relations avec l'UBCUA. Des camps canoë ou VTT seront organisés, grâce à l'obtention de deux unités BPGEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport).

À Gabriel/Mézeray, l'internat sera accessible aux élèves à mobilité réduite, son axe portera sur les arts, le patrimoine, la culture, en alliance avec des musées et des expos, pour "créer une émulation", explique Nicolas Salvat, le proviseur.

Toujours pour booster les jeunes Ornais, un internat d'excellence a aussi été labellisé au collège de Sées, tandis que Vimoutiers fera l'expérimentation d'un Territoire éducatif rural.