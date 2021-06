Rugby. À Rouen, l'emblématique Richard Hill cède sa place à Nicolas Godignon

Après huit années passées à Rouen, le coach Richard Hill a décidé de se rapprocher de sa famille restée en Angleterre. Il aura participé à l'évolution de l'équipe jusqu'à l'accession à la Pro D2.

Vendredi 4 juin, le Rouen Normandie rugby (RNR) a annoncé l'arrivée de Nicolas Godignon en tant que nouveau coach du club de Pro D2. Habitué des terrains, l'homme de 46 ans a d'abord été joueur, ancien troisième ligne à Clermont, Brive et Oyonnax. Il commence sa carrière en tant qu'entraîneur de la défense des pros de Brive, et suite à la descente en Pro D2, il en devient l'entraîneur principal. En cinq ans dans ce club, il a réussi à faire monter l'équipe en Top 14 et la maintient plusieurs saisons d'affilée. Un nouveau souffle dont a besoin le RNR pour viser encore plus haut.

"Je suis vraiment ravi de rejoindre le Rouen Normandie rugby, et fier de m'inscrire dans le projet de tout un territoire, de toute une région et de toute une ville", déclare Nicolas Godignon sur le site du club. Le nouveau coach va maintenant constituer son équipe d'adjoints.