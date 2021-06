Seine-Maritime. Elections départementales : les rapports de force

Les électeurs sont appelés aux urnes les dimanches 20 et 27 juin, pour les régionales mais aussi pour les départementales. Il s'agit de renouveler le Conseil départemental de Seine-Maritime, actuellement présidé par Bertrand Bellanger (LREM). Il est à la tête d'une majorité de centre droit. Il y a 35 cantons dans notre département. La Seine-Maritime n'a pas toujours été à droite, loin de là. Le département est traditionnellement considéré comme de gauche. Il est le bastion d'élus communistes sur les secteurs du Havre, de Dieppe et de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le Front de gauche a réalisé son meilleur score au niveau national lors des régionales de 2015. Pour la présidentielle et les législatives de 2017, Jean-Luc Mélenchon est arrivé deuxième, juste derrière Marine Le Pen.

Pour revenir aux départementales, la Seine-Maritime a été dirigée par des socialistes comme Didier Marie et Nicolas Rouly. En 2015, la droite passe de justesse avec 36 sièges contre 34. C'est le centriste Pascal Martin qui prend les rênes du département. En 2019, il devient sénateur et laisse son siège de président de la Seine-Maritime à Bertrand Bellanger (LREM). Il est à la tête d'une majorité Les Républicains et centristes que l'on dit Macron-compatibles.

En six ans, la gauche est restée forte et espère reconquérir le Département mais c'est l'évolution du RN qu'il faudra surveiller de près. En 2015, le Front National avait réussi à se maintenir au second tour dans 24 cantons sur 35, sans réussir à gagner un siège, à l'époque.