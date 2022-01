Economie. Accord départemental de relance : 60 millions d'aide pour la Manche

Dans le cadre du plan de relance national de 100 milliards d'euros, le département de la Manche va bénéficier de 60 millions d'euros d'aide à la relance économique, écologique et sociale. L'accord départemental de relance a été signé mardi 25 mai par le président du Conseil départemental de la Manche Marc Lefèvre et par le préfet Gérard Gavory, mardi 25 mai.

Les crédits "France Relance" bénéficieront à la fois aux entreprises aux projets innovants, aux associations qui viennent en aide aux plus précaires, aux jeunes ou encore au tourisme et à la pêche. Les domaines sont divers pour dynamiser des secteurs d'activité et des populations touchés par la crise sanitaire et économique.