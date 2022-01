Bagnoles-de-l'Orne. Emploi : une journée de recrutement pour l'hôtellerie

Mardi 18 mai, Ludovic Baechler, gérant du restaurant Val d'Orne, est reparti de Bagnoles-de-l'Orne avec le sourire. Dans les communs du château, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) a organisé une journée de recrutement pour le secteur, et le chef d'entreprise semble avoir trouvé sa perle rare. "J'ai eu la chance de voir un candidat qui a une très belle carrière. Je m'empresse de rentrer au bureau pour peut-être le contacter", se réjouit-il. "Il y a beaucoup d'offres. Nous avons perdu des salariés, mais nos secteurs d'acteurs d'activité recrutent toujours", explique Roger Bellier, président de l'Umih 61.

Une centaine de postes étaient à pourvoir lors de cette journée. De nombreux candidats ont répondu présent à l'appel.

Parmi eux, Armand Aulair. À 22 printemps, le jeune homme est passionné par la restauration. Mais au début de la crise sanitaire, il a été licencié. Depuis, il enchaîne les contrats à droite et à gauche. "Je suis aussi passé par l'usine", dit-il. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour lui : "un peu stressé mais confiant", il va tout donner pour décrocher un poste dans le domaine.

Et il n'est pas seul à avoir fait le déplacement. Isabelle Burriez est en reconversion professionnelle et elle espère elle aussi tirer son épingle du jeu. La mère de famille est en formation au Greta depuis le mois d'octobre. À quelques jours du début de la saison pour l'hôtellerie, elle va essayer d'acquérir un poste. "Cela fait maintenant plusieurs mois que je n'ai pas d'emploi, si ça peut me permettre de m'ouvrir des portes, ce serait vraiment bien", confie-t-elle.