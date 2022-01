Rouen. Avant la reprise, la ministre du Travail défend sa politique de formation

"On apprend de nouvelles techniques de dressage à l'assiette", explique André De Magalhaes, second de cuisine à l'hôtel Mercure de Rouen. Dans sa brigade, tous se retrouvent enfin en présentiel, lundi 17 mai, avec une envie non dissimulée de revoir les clients. En face d'eux, Michaël Guedj, un formateur de Bordeaux spécialisé dans l'hôtellerie et la restauration, qui n'a jamais autant travaillé que pendant la crise sanitaire. "J'ai eu 27 formateurs qui ont travaillé jusqu'à 35 heures par semaine," explique-t-il. Et la tendance se poursuit pour la reprise. "Des dirigeants d'entreprise ont peur de la réouverture, avec des équipes qui sont restées à la maison pendant huit mois !" Sans compter les professionnels qui ont choisi de se réorienter.

75 millions d'euros pour la formation en hôtellerie-restauration

Devant les inquiétudes du secteur, le gouvernement a pris des engagements sur la formation, notamment pour les salariés en activité partielle. Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, est venue les défendre à Rouen, lundi 17 mai à l'hôtel Mercure, puis à la pizzeria El palazzo du centre-ville.

"L'idée était d'avoir des formations pour se remettre au travail, retrouver les bons gestes métier", décrit-elle, précisant que 75 millions d'euros ont été alloués à ces formations dans le cadre du plan de relance pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Et pour faire face à la pénurie de candidats due aux réorientations, c'est Pôle emploi qui est sur le pont, "pour repérer des demandeurs d'emploi qui ont encore besoin de se former pour être opérationnels". En Normandie, ce sont 700 personnes qui ont participé à ces formations en hôtellerie et restauration.

Tous secteurs d'activité confondus, en Normandie, 1 000 entreprises ont profité de formations via le Fonds national pour l'emploi (FNE), ce qui concerne 11 000 salariés, selon le préfet de la Région, Pierre-André Durand.