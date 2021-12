Orne. Les meilleurs entraîneurs mis à l'honneur au Haras du Pin

À l'occasion du Critérium de Vitesse qui a été disputé dimanche 2 mai sur l'hippodrome d'Argentan, le président de la Fédération des courses hippiques de Basse-Normandie et de la Société des courses du pays d'Argentan, Jacques Frappat, a eu l'idée de réunir les chevaux ornais qui se sont illustrés au Prix d'Amérique et au Prix de France, depuis 2019. Mais en raison de la Covid-19, la course a été disputée à huis clos, et c'est au Haras du Pin que les meilleurs éleveurs et entraîneurs ont été distingués, vendredi 30 avril.

Prix d'Amérique

Le plus médiatique des chevaux, c'est actuellement Face Time Bourbon, né et débourré au Haras Saint-Martin à Echauffour, près de Gacé, avant de poursuivre son entraînement chez Sébastien Garato, au Mesnil-Bérard, près de L'Aigle. "C'est un moment magique dans une vie de palefrenier, quand on a vu naître un jeune cheval comme Face Time Bourbon", explique Aline Bouillard, de l'écurie Engelke.

Prix de France

L'élevage du Pont à Fleuré est à l'origine d'un autre champion : Davidson du Pont. Cet élevage, qui accumule un bon millier de victoires, a été créé voilà quelque 70 ans par Albert Rayon, repris depuis par son fils Jean-Yves, pour qui "c'est une reconnaissance de notre métier".

Les professionnels honorés

Ont été honorés de la médaille d'honneur du Département de l'Orne, par le président du Conseil départemental Christophe de Balorre :

le Haras de Saint-Martin à Echauffour (Rainer Engelke/ Face Time Bourbon, deux fois vainqueur du Prix d'Amérique et deux fois 2e du Prix de France en 2020 et 2021), l'élevage du Pont à Fleuré (Jean-Yves Rayon/ Davidson du Pont, deux fois 2e du Prix d'Amérique en 2020 et 2021, vainqueur du Prix de France 2019 et 2020), le Haras du Pommereux à Montgaroux (Noël Lolic/ Delia du Pommereux, vainqueur du Prix de France en 2021 et 4e du Prix d'Amérique 2021), le Haras de la Futelaie au Sap (Danièle Quintin/ Gu d'Héripré, 3e du dernier Prix d'Amérique), le Haras du Bois Jocelyn à Neuville-près-Sées (Pascal Bernard/ Belina Josselyn, vainqueur du Prix d'Amérique 2019, 3e en 2020).

L'actuel renouveau du Haras du Pin va-t-il booster l'image du département ? C'est l'enquête illustrée de portraits d'acteurs de la filière cheval, du journal d'information Tendance Ouest Orne, dont le numéro du mois de mai est disponible gratuitement partout dans le département, en présentoirs, depuis mardi 4 mai.