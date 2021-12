Les sentiers de randonnée : l'or vert de l'agglomération rouennaise

Les sentiers et chemins de randonnées existaient bien avant que naisse la Crea. Mais cette dernière souhaite désormais en faire un point fort d’attraction pour l’agglomération en remettant en état ces parcours-nature et en en créant de nouveaux. Car les loisirs verts ont le vent en poupe. Et les demandes pour de nouveaux itinéraires ne cessent d’affluer.

"Nous avons voulu rassembler tous les itinéraires gérés par la Crea dans l’Ouest du territoire sur une seule carte", explique Priscilla de Sainte Marie, responsable du service tourisme. Cette carte est diffusée depuis fin mars et se trouve victime de son succès.

Pourquoi s’intéresser autant à cette ressource verte ? L’agglomération rouennaise n’est pas encore connue pour ses chemins de randonnée mais elle pourrait le devenir. "Nous disposons actuellement de 36 circuits concernant les boucles de la Crea." Sans compter tous les chemins qui ne sont pas gérés par la communauté d’agglomération.



Pour les randonneurs et les sportifs

"Nous sommes dans la vallée de la Seine, les paysages sont magnifiques et très variés." Les amoureux de la marche, tout comme les communes, souhaitent voir se développer l’offre de randonnée. "C’est un outil de valorisation du territoire et permet aux communes d’attirer du monde." Les circuits proposés devraient ravir les randonneurs par leur diversité. A travers les "Crea Balades", par exemple, les promeneurs découvrent, au fil du chemin, les trésors du patrimoine dans leur écrin de verdure. Jumièges, Saint-Pierre-de-Varengeville, le château du Trait se dévoilent autrement. "Sur ces parcours, les promeneurs disposent de l’itinéraire à suivre, ainsi que des explications sur les monuments qu’ils croisent."

Les plus sportifs ne sont pas non plus oubliés. Sur le nouveau plan diffusé par la Crea figurent trois parcours sportifs. Le premier est dédié aux joggueurs qui peuvent ainsi faire une boucle de 2 à 5,5 km dans la foret du Trait-Maulévrier. Le deuxième est un parcours sportif aménagé près de Duclair. Le dernier se trouve à Canteleu et propose 21 agrès. Il est aménagé pour accueillir les personnes à mobilité réduite.

Pour le moment, les agents de la Crea font le tour des chemins existants pour déterminer les besoins, avant d’en définir de nouveaux. Car les projets ne manquent pas pour développer le tourisme vert dans ce petit coin de Seine-Maritime. "Nous avons ciblé des zones qui présentent un intérêt en terme de paysage ou encore de patrimoine. Des zones où les demandes de chemins balisés sont nombreuses." Il reste ensuite à déterminer s’il est possible ou non d’installer un sentier. Enfin, la Crea travaille sur l’élaboration de chemins urbains. "Pour ce type de randonnées, la demande existe également."

Le nouveau plan est disponible gratuitement au siège de la Crea, rue Pasteur à Rouen, dans les pôles de proximité ainsi qu’à l’Office de tourisme de Rouen et dans les points d’informations d’Elbeuf, de Duclair et de Jumièges.

Anne Letouzé

Jusqu'à Compostelle en passant par Rouen

Le balisage du chemin de Compostelle devrait débuter d’ici à la fin de l’année. Un des itinéraires historiques de la route de Saint-Jacques verra le jour en Haute-Normandie. Il a été retrouvé et reconstitué grâce au travail des membres de l’association “Sur les chemins de Compostelle”.

Le chemin des Anglais

"Ils ont identifié un tracé qui part de Dieppe, passe à Rouen et repart vers l’Eure", explique Priscilla de Sainte Marie. Ce chemin permettait autrefois aux pèlerins anglais de rejoindre le sanctuaire de Saint Jacques, en partant de chez eux. "Nous allons reconstituer au plus proche le chemin historique, en évitant les points dangereux."

Par souci de commodité, lorsque cet itinéraire passe à proximité d’un des sentiers de randonnée déjà aménagé par la Crea, il empruntera le même chemin. La Fédération départementale des randonnées pédestres ainsi que la région devraient en superviser une partie.

Repères

350 C’est le nombre de kilomètres des randonnées pédestres qui sont proposées dans l’agglomération. Chemins de la Crea, GR ou PR, il y en a pour tous les goûts.

Locaux La demande d’aménagement de sentiers de randonnées vient surtout des habitants, cette spécificité n’étant pas encore identifiée au niveau touristique.

Nouveau La carte des randonnées s’étoffe peu à peu. Le dernier chemin mis en place relie Yainville à Jumièges. L’occasion de découvrir le patrimoine autrement.

Internet Chaque parcours proposé par la communauté d’agglomération est disponible gratuitement et téléchargeable sur le site internet de la Crea.