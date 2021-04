Près du Havre. Le festival La Frairie se prépare au château de Saint-Martin-du-Bec

Et si on faisait "frairie", à la rentrée ? Ce terme de l'ancien français désignait des fêtes de village estivales réunissant les habitants autour d'un banquet et d'un bouquet d'animations. Inspiré par ces célébrations d'autrefois, le festival La Frairie prendra place dans la cour du château du Bec, à Saint-Martin-du-Bec, entre Étretat et Le Havre, les 3, 4 et 5 septembre 2021. "On a visité pas mal de lieux en Normandie, plus ou moins loin du Havre, plus ou moins proches de Paris. Cet endroit champêtre, où la rivière La Lézarde trouve sa source, nous a plu tout de suite", relate Victor Garbaccio, l'un des organisateurs.

Steve Lemercier (à gauche) et Victor Garbaccio font partie des organisateurs de La Frairie, un festival programmé les 3, 4 et 5 septembre à Saint-Martin-du-Bec. -

Une programmation éclectique

Au programme de ces trois jours : une trentaine de concerts répartis sur quatre scènes, un camping, de la restauration locale, des animations culturelles. Musiques électroniques, rap, hip-hop, funk, house, techno… L'équipe de La Frairie mise sur une programmation éclectique, parfois de niche, avec une majorité d'artistes normands. "Ce que l'on souhaite, c'est proposer des découvertes musicales aux habitants, et que les festivaliers qui viennent pour la musique découvrent ce site", ambitionne Steven Lemercier, chargé de la scénographie.

La jeune agence Manège produit le festival, en collaboration avec l'association Helios, déjà à l'origine du festival Apollo à Sainte-Adresse. Tout était prêt pour lancer La Frairie en 2020. "À cause de la pandémie, nous avons préféré tenir secret le projet", explique Victor Garbaccio, qui croise les doigts pour cette première. "Nos musiques sont faites pour faire lever les gens… On espère que les festivals en extérieur, debout, pourront se tenir en septembre. C'est important, en cette période, d'aller de l'avant !"