Football. Quevilly-Rouen Métropole retrouvera la Ligue 2 la saison prochaine

Quevilly-Rouen Métropole (QRM) est officiellement remonté, mercredi 28 avril, en Ligue 2, après s'être assuré de terminer à l'une des deux premières places du championnat de National. Cette montée a été entérinée, sans même jouer, à la faveur de la victoire de Villefranche-Beaujolais à Orléans (1-3) en match en retard de la 31e journée.

Trois ans après sa descente

À trois journées de la fin, QRM compte 57 points, soit 11 de plus que Villefranche (3e, 46 points), qui ne peut plus revenir sur le duo de tête. Orléans est quatrième (43 points) et bataillera pour la troisième place, donnant accès à un barrage contre le 18e de Ligue 2.

Satisfaction pour QRM qui va retrouver ainsi la Ligue 2, une division que l'équipe normande avait déjà connue pendant une saison, en 2017-2018, avant de redescendre immédiatement en National.

Satisfaction aussi pour le coach Bruno Irles, qui est parvenu à cette montée en deuxième division moins d'un an après son arrivée au club, en mai 2020, à la suite du départ de Manu Da Costa.